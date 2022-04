Zes zones in Ninove worden onderzocht op mogelijke PFAS-vervuiling

NinoveIn zes zones in Ninove bestaat er een kans dat er sprake is van PFAS-vervuiling. In die zones is er een onderzoek gepland en gelden er tijdelijke maatregelen. Het stadsbestuur krijgt kritiek omdat er hierover nog niet gecommuniceerd werd. Het heeft “zeer sterkte twijfels” over sommige zones waar vermoedelijk PFAS-houdend schuim zou gebruikt zijn.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt over heel Vlaanderen op een aantal sites of sprake is van PFAS-verontreiniging. In Ninove liggen er zes zones in ‘code geel’. Het gaat om gebieden rond de Mallaardstraat, Pamelstraat-Oost, Pamelstraat, Désiré De Bodtkaai, Fabriekstraat en de Elisabethlaan. Voor al die sites formuleerde het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal no regret-maatregelen.

De maatregelen gelden op en rond alle brandweeroefenterreinen en sites van een zware industriële brand waar gebruikgemaakt werd van PFAS-houdende blusschuimen. In een zone van 100 meter rond de sites wordt er onder meer geadviseerd om zelfgeteelde groenten of fruit niet of zo weinig mogelijk te gebruiken, geen eieren van eigen kippen of eigen kleinvee te eten, geen grondwater te drinken of te gebruiken voor de moestuin of het zwembad, en niet te spelen op onverharde terreinen. De maatregelen gelden in afwachting van meer gedetailleerde informatie over de betrokken sites.

Buurtcomité ongerust

Vanuit het buurtcomité Pamelstraat-Nederwijk is er verontwaardiging dat de stad Ninove de bewoners nog niet heeft gewaarschuwd. “Een groot deel van de wijk is ingekleurd als mogelijk gebied dat moet onderzocht worden", zegt Joachim De Maeseneer van het buurtcomité. “Dat hebben we toevallig op internet ontdekt. Wij hadden hierover nog niets van communicatie gekregen. Als je de maatregelen ziet, is het nochtans toch wel even slikken: onze kinderen mogen niet in de tuin spelen, geen zelfgeteelde groenten eten... Het is beter om voorzichtig te zijn dan om achteraf te vernemen dat er toch PFAS-vervuiling is. We hopen dat er zo snel mogelijk definitief uitsluitsel komt over wat er mag.”

Ook Forza Ninove vraagt het stadsbestuur de bevolking zo vlug mogelijk in te lichten omtrent de maatregelen die best in acht worden genomen. Vooral het vermijden van het gebruik van grond- en drinkwater moet volgens de partij dringend gecommuniceerd worden. Guy D’haeseleer, fractieleider van Forza Ninove, zal het stadsbestuur hierover interpelleren op de volgende gemeenteraad.

Sterke twijfels bij stad

Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) werd de stad vorig week op de hoogte gebracht van de zones die in code geel terecht gekomen zijn. “We hebben in september vorig jaar zowel vanuit de brandweerzone als vanuit de stad alle sites in kaart gebracht en overgemaakt aan de bevoegde overheid”, vertelt De Jonge. “Eind vorige week ontvingen we de kaart met daarop de zes zones die weerhouden werden. Dit zijn locaties waar een lopend of gepland onderzoek wordt voorzien en waar tijdelijke no-regretmaatregelen gelden.”

De stad onderzoekt de zones nu op basis van de verslagen van de brandweer. “Zo bevestigt de brandweer bijvoorbeeld dat bij de brand op de Mallaard geen gebruik gemaakt werd van schuim, waardoor we heel sterk betwijfelen dat dit code geel mag zijn. Wij gaan alle bewoners een brief bezorgen met de maatregelen. Intussen heeft de OVAM een bedrijf aangesteld om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren op de zones waar vermoedelijk PFAS-houdend schuim gebruikt werd. Omdat we voor de site van de Mallaard, met gevolgen voor de Pamelstraat en Nederwijk, heel sterke twijfels hebben, hebben we onmiddellijk de Vlaamse overheid hierover ingelicht.”

