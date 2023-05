Yah Tararah! houdt ‘Gaas Gaas Balkan Party’ in spiegeltent

105-jarige Isidoor is oudste inwoner van Haaltert: “De oudste man in België is 108. Dat wil ik ook worden”

Josef Verbinnen, bekend als ‘Isidoor’, heeft donderdag zijn 105de verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Sint-Anna in Haaltert. Hij maakte de Tweede Wereldoorlog mee als soldaat en bezocht als Europees ambtenaar tal van landen. Met zijn 105 lentes is Isidoor momenteel de oudste inwoner van Haaltert. “Ik ben niet veel op mijn kamer, maar wandel veel.”