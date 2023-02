Wortelverbranding sluit topeditie carnaval Ninove af: “Ninoofse carnavalisten hebben na drie jaar geen carnaval alles gegeven”

De fervente carnavalisten hadden na de maandagavondstoet en de Gouden Wortelworp de nacht van maandag op dinsdag doorgevierd. Dinsdagochtend kregen ze koffiekoeken en ‘s middags droeg prins Stephanie de macht over de stad terug over aan de burgemeester. In de namiddag was het dan tijd voor de wortelverbranding, het einde carnaval Ninove. De wortelverbranding werd naar traditie geleid door de Ninoofse belleman Hans Van Laethem, ter hoogte van café Den Belleman op de Denderkaai. Onder meer prins carnaval Stephanie, het seniorenprinsenpaar en het kinderprinsenpaar mochten wortel ‘Axarie’ - dit jaar gemaakt door carnavalsgroep ‘ Veneir Te Naujg’ - in brand steken.

Emotioneel

De wortelverbranding is naar traditie een emotioneel moment voor heel wat carnavalisten, niet in het minst voor prins Stephanie. Zij blikt tevreden terug op deze carnavalseditie. “Het was ongelofelijk. Ik ben al 25 jaar actief in carnaval en heb altijd in een carnavalsvereniging gezeten, maar nu mocht ik als prins carnaval op een volledig andere manier beleven. Dat was uniek. Ik heb echt genoten van de stoet met prinsenwacht Iejt en Geriejt. Zij hebben voor mij gezorgd. Ik had een beetje schrik omdat het al drie jaar geleden was dat de stoet kon doorgaan, maar de Ninoofse carnavalisten hebben alles gegeven. En nu zo’n mooie afsluiter... ik heb er geen woorden voor.” ‘Veneir Te Naujg’ mocht kiezen wie de wortel volgend jaar mag maken en koos voor carnavalsradio Enkaavee, waartoe Stephanie behoort. Ze weet dus volgend jaar wat te doen, al zal ze de komende dagen nog moeten bekomen. “Ik ben al twee maanden bezig met deze carnaval. Het zal wel even raar zijn, maar ik ben blij. Iedereen lacht en zingt.”

Supercarnaval

Ook de carnavalisten zelf genoten met volle teugen van de eerste carnaval in drie jaar tijd. “Het was supermooi. Het weer was mooi, er was veel ambiance en we kregen veel goede reacties. De mensen waren enthousiast”, aldus Paulien Vercammen van carnavalsgroep Kem Skeun Aunzien. “Ik heb mij supergoed geamuseerd”, zegt ook Hennie Sonck van Iejt & Geriejt. “We hadden mooi weer en dat is belangrijk. We zijn met de prins naar buiten gekomen. Ik ken ze al van toen ze nog jong was. Ze is sympathiek en heel sociaal, een goede prins. Het was een supercarnaval.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft ook niets dan superlatieven voor carnaval Ninove 2023: “Het was mooi: We hadden een uitstekende prins, er waren een massa carnavalisten, we hadden een prachtige stoet, er waren weinig of geen incidenten, het weer was prachtig en er waren een massa toeschouwers. Ik kan alleen maar fier en dankbaar zijn, ook naar alle veiligheidsdiensten toe. Zij hebben hun best gedaan om alles veilig te laten verlopen. De ‘wettelverbranding’ was dit jaar speciaal: Het is de eerste keer dat de wortel blijft rechtstaan. Dat zegt veel over deze carnaval.”

Volledig scherm Carnaval Ninove 2023 wordt afgesloten met de wortelverbranding op de Denderkaai. © Claudia Van den Houte

