Wortelverbranding op privéterrein geslaagde afsluiter van speciale carnavalseditie

Na een alternatief carnavalsfeest in een afgebakende zone aan het oud-stadhuis op het Oudstrijdersplein afgelopen zondag, vond ook de wortelverbranding een beetje op een alternatieve manier plaats. Pas enkele weken geleden besliste Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman, om toch een wortelpop te laten maken, niet door een carnavalsgroep dit jaar, maar door ervaren carnavalist Benny De Winter. Aanvankelijk was het de bedoeling om de wortelverbranding in beperkte kring te houden, maar aangezien er intussen werd overgeschakeld naar code geel, werd besloten om toch de verbranding toch open te stellen voor publiek.

Omdat de stad Ninove geen toestemming had gegeven voor de wortelverbranding, vond die plaats op privéterrein. Ver moesten de carnavalisten niet lopen: De wortel werd verbrand op een bouwwerf vlak naast café Den Belleman, slechts enkele meters verder dan de vertrouwde locatie langs de Denderkaai, ter hoogte van het café. Peter David Van Vreckem en meter Hilde De Saeger mochten wortel ‘Hilda’, die naar hen werd vernoemd, in brand steken. “Ik ben tevreden, peter zijn van de wortel is iets uniek”, zegt David. “Het was niet zoals in normale jaren, maar we hebben toch iets gehad en er was veel volk. Ik ben gelukkig.” Ook meter Hilde blikt tevreden terug. “Het was een bescheiden wortelverbranding, maar het was belangrijk om de traditie in ere te houden”, aldus Hilde.

Hubert Simoens van café Den Belleman is blij dat hij de wortelverbranding toch liet doorgaan. “Het was magnifiek: de echte carnavalisten waren hier, het weer was top... De bouwfirma van het terrein hiernaast heeft ervoor gezorgd dat we een mooie verbranding konden hebben. Alles is vlot verlopen, zonder problemen”, besluit Hubert. “Ik had niet verwacht dat er zoveel volk zou zijn”, zegt ontwerper Benny De Winter. “Gelukkig konden we op privéterrein terecht voor de wortelverbranding. De wortel maken heb ik met plezier gedaan voor Hubert.” Verder werd er vooral gehoopt om een normale carnaval volgend jaar. “Ninove snakt er naar om terug carnaval te vieren”, aldus belleman Hans Van Laethem.

Volledig scherm De wortelverbranding vond dit jaar plaats op een privéterrein naast café Den Belleman in Ninove. Peter David Van Vreckem en meter Hilde De Saeger mochten wortel ‘Hilda’, die naar hen werd vernoemd, in brand steken. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De wortelverbranding vond dit jaar plaats op een privéterrein naast café Den Belleman in Ninove. Peter David Van Vreckem en meter Hilde De Saeger mochten wortel ‘Hilda’, die naar hen werd vernoemd, in brand steken. © Claudia Van den Houte

