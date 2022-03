Wortelverbranding gaat door, ook zonder toestemming van stad: “Privé-event, maar iedereen is welkom”

Een carnavalsstoet was er afgelopen zondag niet - die werd eind december al afgelast -, maar er vond wel een alternatief carnavalsfeest plaats aan het oud-stadhuis op het Oudstrijdersplein, in een afgebakende zone. Omdat code oranje zondag nog van kracht was, moest er nog met het Covid Safe Ticket worden gewerkt, via een bandjessysteem, ook al werd er een dag later al overgeschakeld op code geel.

Behalve de stoet waren eind december ook de andere carnavalsactiviteiten al afgelast, waaronder de maandagavondstoet en de Gouden Wortelworp. Vorige maand werd er wel een wortelpop gemaakt voor de wortelverbranding op dinsdag – die niet door de stad, maar vanuit de carnavalisten zelf wordt georganiseerd. Toen de wortel op 25 februari werd gedoopt, werd er gedacht aan een wortelverbranding in beperkte kring, maar nu we in code geel zitten, wordt het opengesteld voor een ruimer publiek. “We waren voorbereid om de wortelverbranding in beperkte kring te doen”, vertelt Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman. “We hebben geen toestemming van de stad Ninove. Toch gaat de wortelverbranding door, maar op privéterrein. Het zal wel anders zijn dan in normale jaren. Zo zijn er bijvoorbeeld geen muziekwagens toegelaten op openbaar domein. Er zal muziek te horen zijn, maar buiten zal dat slechts beperkt zijn.”

Verrassing

Hoe de wortelverbranding er precies zal uitzien, laat Hubert nog in het midden. “Dat is nog een verrassing. We komen samen op de Denderkaai ter hoogte van het café, de vertrouwde locatie. Iedereen is welkom. De mensen zullen niet ver moeten stappen. Verschillende mensen hebben al zand en andere benodigdheden aangeboden voor de wortelverbranding, maar we hebben al alles wat we nodig hebben om er een mooie wortelverbranding van te maken. Er wordt ook mooi weer voorspeld, dus het wordt prachtig. Na de wortelverbranding is er nog een afterparty/wortelparty in het café door carnavalsgroepen Groulek Dest en Vrieët opt gemak.”

Negatief advies

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zegt dat de vraag voor de wortelverbranding kwam tijdens een overleg met de café-uitbaters en met de melding dat het heel discreet zou gebeuren. “We hebben dit besproken met de veiligheidsdisciplines en daar was negatief advies omwille van het feit dat we het evenement aan het oud-stadhuis hebben voorzien, de buitentogen voor de cafés en het verder feesten in de cafés zonder einduur. Bijkomende evenementen zoals de wortelverbranding stonden we inderdaad niet toe. Er is geen carnaval. De stad en de veiligheidsdiensten hebben op een recordtempo een organisatie op til gezet met duidelijke afspraken. Jammer dat men dit niet kan aanvaarden”, aldus burgemeester De Jonge.

Er wordt op dinsdag 8 maart vanaf 14.45 uur samengekomen op de Denderkaai, ter hoogte van café Den Belleman. Om 15.11 uur wordt de wortel verbrand.

Volledig scherm Carnavalisten dopen wortel 'Hilda'. Meter Hilde smeerde boter op het hoofd van de wortel. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Carnavalisten dopen wortel 'Hilda' © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Hubert Simoens aan zijn café Den Belleman langs de Denderkaai in Ninove. © Claudia Van den Houte