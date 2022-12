Wordt 2023 jaar van vernieuwing in Ninove? Van nieuw zwembad en bib over aanleg abdijplein tot herinrichting winkelkern

Ninove2023 lijkt het jaar van de vernieuwing te worden in Ninove. Heel wat grote projecten die al gepland stonden, gaan in het nieuwe jaar normaal in uitvoering. Zo starten volgens het stadsbestuur de werken voor de vernieuwing van zwembad De Kleine Dender, de renovatie van de bibliotheek, de aanleg van een abdijplein, de herinrichting van de winkelkern en nog verschillende andere projecten komend jaar. Wij geven alvast een overzicht.

De meeste grote projecten stonden al sinds het aantreden van de bestuursmeerderheid in 2013 gepland. Sommige projecten waren sowieso pas gepland om in het tweede helft van de legislatuur in uitvoering te gaan, andere projecten liepen vertraging op, bijvoorbeeld door de coronacrisis volgens het stadsbestuur. Daardoor starten de uitvoering van heel wat grote projecten in hetzelfde jaar: 2023.

Grote renovatie zwembad De Kleine Dender

Zwembad De Kleine Dender krijgt een grote renovatie en wordt uitgebreid met een instructiebad en een zaal. De werken starten in maart 2023 en zullen 15 tot 18 maanden duren. Het zwembad kampte al jaren met loskomende tegels die telkens hersteld moesten worden. Na de renovatie zal het zwembad een volledig nieuwe aanblik hebben. Het aantal attracties wordt uitgebreid. Zo komt er een nieuwe glijbaan aan het peuterbad, speeltoestellen en een sauna, en daarnaast ook een extra instructiebad van 160 m² met dubbele beweegbare bodem dat kan dienen voor zwemlessen, groepslessen, en therapiezwemmen. Daarnaast komt er ook ruimte voor extra sportaanbod door de bouw van een spiegelzaal met houten vloer. Deze zaal is geschikt voor dans, yoga, gevechtssport,... Ook het onthaal, de kleedkamers, het kassa- en camerasysteem worden vernieuwd.

Volledig scherm Zo zal zwembad De Kleine Dender in Ninove er uitzien na de renovatie. © Stad Ninove

Heraanleg winkelkern

De Ninoofse handelskern, meer bepaald de zone van het Oudstrijdersplein tot de Lavendelstraat en de Biezen- en Kaardeloodstraat, wordt vanaf volgend jaar volledig heraangelegd en zal een nieuwe aanblik krijgen. Er komt een grote centrale terraszone van het oud stadhuis tot de nieuwe Beversteeg en een kleinere terraszone ter hoogte van de dekenij, met daartussen parkeerzones. De winkelkern wordt grotendeels shop & go-zone en slechts een deel blijft behouden voor langer parkeren. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in mei 2023 en eindigen ze in oktober 2023. Volgens het stadsbestuur blijft de hinder voor handelaars en omwonenden beperkt.

Volledig scherm Een simulatiebeeld van hoe de Ninoofse handelskern er in de toekomst zou kunnen uitzien. © stad Ninove

Nieuwe bibliotheek

De huidige bibliotheek wordt volledig gestript om plaats te maken voor een nieuwe bib. Er komt een gemeenschappelijke inkom en balie voor de bib én cultuurcentrum De Plomblom en er wordt meer ingezet op beleving in de nieuwe bib, met de mogelijkheid tot projecties, een mobiel scherm, ruimten die je kan vergroten en verkleinen, een buitenterras en een koffieautomaat,... Doordat het grote standbeeld dat twee verdiepingen beslaat naar buiten verhuist, komt er ruimte vrij in het gebouw zodat lezingen en uiteenzettingen, die nu in het leeszaaltje aan de zijkant van de bib plaatsvinden, in de bib zelf zullen kunnen plaatsvinden. Het stadsbestuur hoopt in het voorjaar van 2023 te kunnen starten met de werken en ze in de zomer van 2024 te kunnen beëindigen.

Volledig scherm Een simulatiebeeld van hoe de nieuwe bibliotheek in Ninove er zal uitzien. © ROBUUST architectuur & onderzoek

Nieuwbouw aan toeristisch bezoekerscentrum

Het toeristisch bezoekerscentrum in de Hospitaalkapel in de Burchtstraat wordt vernieuwd. Het zijgebouw van de Hospitaalkapel zal vervangen worden door een nieuwbouw. Er komt onder meer een nieuwe ontvangstruimte voor toeristen, een vergaderruimte, een permanente tentoonstelling over bijvoorbeeld carnaval en de eerste openbare toiletten in het centrum van Ninove. Het nieuwe gebouw wordt rond de kapel gebouwd. De bouwtijd bedraagt anderhalf jaar. Het is de bedoeling om de nieuwbouw in 2024 te openen.

Volledig scherm Zo zal het nieuwe bijgebouw aan de Hospitaalkapel voor de dienst Toerisme in Ninove er uitzien. © DAT Architectenburo / stad Ninove

Aanleg nieuw abdijplein

Aan de Abdijkerk in de Kloosterweg wordt er een nieuw verkeersvrij plein aangelegd. Er komt een moderne trappenpartij die de hoofdingang van de barokke kerk moet accentueren. Centraal op het plein komen er zitpartijen en een waterpartij. Het nieuwe plein moet een aantrekkelijk rustpunt worden, al zal er ook af en toe een kleinschalig evenement plaatsvinden, zoals een intiem concert, een marktje met lokale producten of een ontbijt van de parochie. De werken zullen in 2023 van start gaan.

Volledig scherm Een impressie van het geplande autoluwe plein aan de Abdijkerk in de Kloosterweg in Ninove. © i.o. Stad Ninove

Opfrissing sporthal

Net als het zwembad krijgt ook de sporthal van Ninove een renovatie, maar wel beperkter. Zo wordt het schrijnwerk vernieuwd en krijgt de turnzaal een nieuwe vloer. Het gebouw zal ook volledig toegankelijk worden gemaakt voor rolstoelpatiënten. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe lift en twee kleedkamers voor rolstoelpatiënten. Er wordt ook geïnvesteerd in ventilatie, er komt nieuwe dakbedekking, er worden zonnepanelen geplaatst,...

En ook nog...

De uitvoering van het nieuwe landschapspark aan de Burchtdam zal in 2023 starten, maar het project zal uitlopen naar de volgende legislatuur. Het stadsbestuur plant op korte termijn ook om een pop-upjeugdhuis te openen in het centrum van Ninove en verder werk te maken van een nieuw definitief jeugdhuis in De Kuip, na de verhuis van de academies. Ook komen er onder meer nog nieuwe speeltuinen in Meerbeke en Voorde volgend jaar.

