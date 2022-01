Woningen krijgen water naar binnen nadat beek uit haar oevers treedt door hevige regenval

Rond 17 uur begon het te regenen in de regio rond Ninove, maar de grootste problemen ontstonden om 20 uur toen de hemelsluizen heel even volledig opengingen. De beek aan de Valleistraat kon het vele water niet meer slikken waardoor in een mum van tijd de straat deels onder water stond en het water ook de huizen kon binnenlopen.

Het is al heel wat jaren geleden dat er nog eens wateroverlast was in de Valleistraat. De beek werd in het verleden al breder gemaakt om meer water aan te kunnen. Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) kwam ook ter plaatse en stak de getroffen bewoners een hart onder de riem. Zij liet ook weten dat de rioleringen opnieuw extra zullen uitgekuist worden om dit te voorkomen. “Dit was pure overmacht. De regen viel met bakken uit de lucht en we konden er weinig tegen doen", klinkt het.