‘Winnik omarmt’ van start om van Denderwindeke zorgzame buurt te maken

De stad kreeg een subsidie van de Vlaamse overheid in het kader van het project ‘Zorgzame buurten’. Dat project moet helpen om zorgzame buurten te creëren. De focus in Ninove ligt op Denderwindeke, met de opstart van ‘Winnik omarmt’. “Het uitgangspunt van het project Zorgzame Buurten is dat heel wat inwoners over voldoende gemeenschapszin beschikken om van hun dorp voor jong en oud een warme, veilige, propere buurt te maken”, vertelt schepen Veerle Cosyns (Samen-CD&V), bevoegd voor sociale zaken. “We kozen ervoor om in Denderwindeke te starten. Met ‘Winnik omarmt’ kunnen we leren uit onze ervaringen, wat kan helpen als we later zouden uitbreiden naar andere dorpen.”

Samen met de buurtbewoners werden actiepunten opgesteld. Dat resulteerde in vier pijlers van waaruit concrete acties worden opgestart: proper en veilig Denderwindeke, sociaal netwerk versterken, buren helpen buren en aangenaam Denderwindeke. Vier werkgroepen zullen hierrond acties uitwerken. Het project is bedoeld voor iedere inwoners van Denderwindeke, ongeacht leeftijd, mate van mobiliteit of dat men al dan niet zorgbehoevend is. De uitvalsbasis voor ontmoetingen en activiteiten wordt het Ontmoetingscentrum aan de Edingsesteenweg 378. Dit voorjaar gaan de eerste acties van start.

Acties ‘Winnik omarmt’ voorjaar 2023

- Zwerfvuilactie



. zaterdag 25 maart, 10 uur tot 12 uur, verzamel- en eindpunt: Ontmoetingscentrum Denderwindeke

. opruimactie met aansluitend tas verse soep

. deelname voor 10 maart, bevestigen via rozemiesteyaert50@gmail.com of 0474/12.32.25

- Wandeltocht en gezellige babbel

. dinsdag 21 maart, 14 uur tot 16 uur, verzamel- en eindpunt: Ontmoetingscentrum Denderwindeke

. wandeling van 5 of 7 km met aansluitend warme chocomelk of koffie met gebak

. deelname voor 10 maart bevestigen via jean-paul.langhendries@telenet.be of 0477.72.41.67

Ook aan de pijlers ‘Buren helpen buren’ en ‘Aangenaam Denderwindeke’ wordt verder gewerkt. Wie een buur wil helpen of zelf hulp kan gebruiken kan zijn gegevens doorgeven via magda.bicke@skynet.be of 0472/23.31.77. Hulpaanvraag en -aanbod wordt dan aan elkaar gekoppeld.

De werkgroep Aangenamer Denderwindeke zoekt nog geëngageerde Winnikenaren die infomomenten willen voorzien rond gezondheidsthema‘s als preventie, zorgverlening, gezondheidsbevordering en levenskwaliteit. Wie zich hiervoor wil inzetten, kan zijn gegevens doorgeven via senioren@ninove.be of 054/50.50.50.

