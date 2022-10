Winnaars zomerwandelzoektocht krijgen overnachting in Ninoofse B&B’s cadeau

Monique Van Snick uit Ninove behaalde de eerste prijs. Zij won een overnachting in B&B de Paellepelhoeve in Nederhasselt. Verder won Greta Slaghmuylder uit Ninove een overnachting in B&B Hof Anghereel in Appelterre, Anne De Clercq uit Zandbergen een overnachting in B&B de Roesbeekhoeve in Meerbeke, Rita Van De Velde uit Ninove een overnachting in B&B De Pepelinck in Denderwindeke en Christiane Bické uit Meerbeke een overnachting in B&B Molenzicht in Denderwindeke. Als toemaatje werd er nog een zesde overnachting weggeschonken aan Guy Goossens uit Ninove in de nieuwe B&B Krieken de Jour in Denderwindeke.