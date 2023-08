Wijk-werken Ninove organiseert onderhoud van grafzerken

Minister Matthias Diependae­le leert batterijen maken bij Ninoofs bedrijf ABEE

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is woensdag op bezoek geweest bij het bedrijf ABEE op het bedrijventerrein Doorn Noord in Ninove. In het kader van het zomerstageprogramma van VOKA leerde hij tijdens een workshop zelf batterijen maken.