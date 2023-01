Wie stuurt Sandra kaartje voor 50ste verjaardag? “Sandra kan door haar beperking niet lezen of schrijven, maar is zo gelukkig als ze kaartjes krijgt”

Sandra kampt al sinds ze acht maanden oud is met zware epilepsieaanvallen, waardoor ze een verstandelijke beperking heeft. Ze verblijft in Zonnelied vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking in Strijtem, maar komt wekelijks op bezoek bij haar ouders in Ninove. Al is dat er sinds kort moeilijker op geworden. “Jaar na jaar gaat haar gezondheid wat beweging betreft achteruit. Tot maart 2022 stapte ze met een rollator of aan de arm. Sinds ze drie kleine breukjes heeft gehad aan één voet, kan ze niet meer op haar voeten staan en lukt stappen dus niet meer. Ze zit in een rolstoel”, vertelt haar vader Sigmond. “Ze wordt nu met een taxi, die speciaal rolstoelvervoer biedt, tot bij ons gebracht. Dat kost wel elke keer 75 euro en er is geen tussenkomst in de onkosten. We hebben besloten om haar twee keer per maand naar ons huis te laten komen en haar o.a. de andere twee zondagen zelf te gaan bezoeken.”