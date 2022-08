Werkpunt Ninove koopt negen postfietsen voor opstart Ninoofse fietskoerierdienst Snel en Wel

Werkpunt Ninove vzw is een sociale dienstenchequeonderneming, die onder meer werk geeft aan meer dan 50 poetshulpen. De organisatie haalde, met medewerking van de stad Ninove en de provincie, de fietskoerierdienst Snel en Wel ook naar Ninove. “De Ninoofse fietskoerierdienst is nu in volle opstart”, zegt Jordy De Dobbeleer, voorzitter van Werkpunt Ninove vzw. “We geven met onze investering ook een boost aan de sociale werkgelegenheid in Ninove, want hun komst betekent ook negen extra sociale tewerkstellingsplaatsen.”

Snel en Wel - onderdeel van Steunpunt Welzijn vzw - en Werkpunt Ninove vzw kwamen tijdens de coronacrisis in contact met elkaar. “Twee jaar geleden kwam Werkpunt Ninove bij ons op bezoek met de vraag of we iets konden betekenen in Ninove”, vertelt Peter Dauwe, coördinator van Steunpunt Welzijn vzw. Snel en Wel is al actief in Aalst en Oudenaarde. “Vorig jaar hadden we 263 opdrachten, vooral voor lokale bedrijven en verenigingen. Negen daarvan, dus 3,4 procent, was in Ninove hoewel we hier nog geen locatie hadden. We zijn bijzonder dankbaar voor deze tastbare blijk van steun, nadat we onder andere al samenwerkten voor een crowdfundingsactie.”