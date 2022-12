Werken voor nieuwe stuwen in Pollare, Denderleeuw en Idegem starten normaal in 2023

Eerder was al gepland dat vijf van de zes stroomopwaarts van Aalst gelegen stuwen zullen worden herbouwd. Zowel in Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw als in Aalst zal de stuw herbouwd worden met daarbovenop de bouw van een technisch gebouw en een vispassage. Ook zal de omgeving aangepakt worden. D’haesleer vroeg bij de minister naar een stand van zaken. “De werken aan de stuw van Aalst zijn gestart en omvatten: nieuwbouw van stuw, sluis, oevers, vispassage, fietsbrug, dienstgebouw, baggerwerken en omgevingsaanleg. De afronding van de werken is voorzien in 2023", aldus de minister.

De werken aan de stuw van Geraardsbergen werden geschorst na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning, wat tot vertraging leidde. “Deze werken zijn voorzien om verder gezet te worden vanaf 2023 en omvatten: nieuwbouw van stuw, afvoerkokers, oevers, vispassage, dienstgebouw, omgevingsaanleg en restauratie monumenten. De afronding van de werken is voorzien in 2024 voor wat betreft de nieuwe stuw. De werken aan de stuwen van Idegem, Pollare en Denderleeuw zijn voorzien om aan te vangen in 2023, na het verkrijgen van de omgevingsvergunningen, en omvatten: nieuwbouw stuw, oevers, vispassage, dienstgebouw en omgevingsaanleg. In Idegem en Denderleeuw is de vervanging van de wegbruggen in de onmiddellijke nabijheid van de stuw voorzien. De afronding van de werken is voorzien ten vroegste in 2024 voor wat betreft de nieuwe stuw.”