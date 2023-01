Werken op nieuwe locatie dierenasiel gaan van start: “We hopen deze zomer eindelijk te kunnen verhuizen, al zal gebouw zelfs nog te klein zijn om alle dieren op te vangen”

DenderwindekeDe werken zijn van start gegaan op de toekomstige locatie van het Dierenasiel Ninove. De uitbaters hopen volgende zomer eindelijk te kunnen verhuizen. Ze kijken ernaar uit, want deze winter moeten ze zich nog behelpen met warmtelampen in de hondenkennels in een erg verouderde infrastructuur. Bovendien is het opnieuw zeer druk in het asiel en moeten ze met een wachtlijst werken.

Vorig jaar werd er een nieuwe locatie gevonden voor het dierenasiel. Er waren toen al vijf jaar plannen voor een nieuw asiel. Dat zou eerst op de locatie van het huidige asiel komen, aan het Kerkveld in Denderwindeke, maar de vergunning werd vernietigd door de provincie Oost-Vlaanderen en later door de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat het asiel zonevreemd ligt, in agrarisch gebied. De zoektocht naar een nieuwe locatie was niet gemakkelijk, want een asiel is wettelijk gezien niet overal toegelaten, maar uiteindelijk werd er een landbouwloods in de Minnenhofstraat in Denderwindeke gevonden.

Na alle voorbereidingen zijn de eerste werken van start gegaan. Eerst komt er een nieuw dak. De oude asbestplaten werden al professioneel verwijderd en zullen vervangen worden door geïsoleerde dakpanelen. Ook tegen de gevel komen geïsoleerde wandpanelen. “Als het nieuw dak er ligt, kunnen we beginnen met de inrichting van de kennels, de verlichting, een nieuwe deur,…”, vertelt Martine Van Den Steen, die het asiel samen met haar dochter Katrien uitbaat. “Ik hoop deze zomer te kunnen verhuizen. Alvast zeker nog vóór de volgende winter.”

Voorlopig enkel honden

Deze winter moeten ze dus nog doorkomen in het erg verouderde gebouw. “Het is triestig. Intussen is het acht graden en vriest het niet meer, maar als het kouder is, is het een ‘merde’, want dan moeten we warmtelampen hangen voor de kleine honden. We zijn tevreden dat zij hier binnenkort weg kunnen, want het huidige gebouw is niets meer waard.” Als het gebouw klaar is, zullen voorlopig enkel de honden naar de nieuwe locatie verhuizen. “Er zijn teveel katten. Zij kunnen er nog niet bij op de nieuwe locatie en zitten momenteel nog goed (o.a. in een apart pand langs de Brakelsesteenweg in Outer, red.). Mettertijd is het wel de bedoeling dat het asiel terug één geheel vormt. We moeten later nog bekijken hoe we dat zullen oplossen.”

Het is momenteel alweer zeer druk in het asiel. “We vangen ook veel honden op. Het is niet meer te volgen. Mensen dumpen ze aan de lopende band. Sommige mensen brengen hun hond zelfs naar de politie en zeggen dat ze hem gevonden hebben. We krijgen ook alsmaar meer honden binnen die in beslag werden genomen. Mensen weten nu beter waar ze terecht kunnen om melding te doen. We vangen momenteel een 20-tal honden op en moeten al een tijdje met een wachtlijst werken. Zelfs mensen uit Brussel, Oudenaarde, Zottegem,... bellen ons. Alle asielen zitten vol. Honden uit de regio krijgen wel voorrang. We vangen ook veel katten op, terwijl het kittenseizoen nog moet beginnen, en er komen er altijd bij.”

Financiële steun

Voor de toekomstige locatie kan het asiel nog financiële steun gebruiken. “We zouden wel een renteloze lening krijgen van de stad Ninove, maar moeten die terugbetalen op tien jaar. Dat is elke maand meer dan 2.000 euro om te betalen. Elke donatie is dus inderdaad welkom. Er worden wel verschillende acties gehouden door mensen die willen helpen. Zo loopt er een snoepverkoop en zullen er later paaseitjes worden verkocht ten voordele van het asiel. Tijdens het laatste weekend van mei organiseren we ook een eetfestijn.” Meer info over de acties op de Facebookpagina van Dierenasiel Ninove.

Wie een vrije bijdrage wil geven, kan dat op BE 98 0680 7888 7093. Vanaf 40 euro kan je een fiscaal attest krijgen, mits er in de mededeling duidelijk ‘steun’ of ‘gift’ staat.

Volledig scherm De werken op de toekomstige locatie van het Dierenasiel Ninove zijn van start gegaan. © Dierenasiel Ninove

Volledig scherm Uitbaters Martine Van Den Steen en Katrien Reygaerts aan het huidige dierenasiel van Ninove, in Kerkveld in Denderwindeke. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De verouderde kennels van het Dierenasiel Ninove. © Claudia Van den Houte

