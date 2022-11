Werken aan Kerkplein slepen al maanden aan tot ongenoegen bewoners, maar oplossing is volgens schepen nabij: “Conflict tussen aannemers is intussen uitgeklaard”

Bewoners van het Kerkplein waren misnoegd omdat het plein er maanden na de start van de nutswerken op sommige plaatsen nog steeds slecht bijligt. Er staan nog altijd nadarafsluitingen rond de onafgewerkte sleuven, die hier en daar tegen de grond liggen, net als de signalisatie. Bovendien werden de borden met parkeerverbod van 20 tot 25 juni nog niet weggehaald of aangepast. De werken aan het Kerkplein gingen in juni van start. “De reden waarom ze zo lang aanslepen, is dat het een gecombineerd werk was van de Watergroep en Fluvius, maar dat er een conflict was tussen de beide aannemers”, aldus schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Mijn dienst heeft wekelijks aangedrongen op een oplossing, maar als lokale overheid hebben we in dergelijke gevallen bijzonder weinig middelen om dwingend op te treden. Het conflict tussen de aannemers is twee weken geleden wel uitgeklaard en ik verwacht dat het probleem op korte termijn opgelost wordt.”