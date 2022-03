Welzijnsorganisaties starten scholentour ‘Awel hoe is ’t?!’ voor mentaal welzijn van jongeren

NinoveDe scholentour ‘Awel hoe is ’t?!’ is van start gegaan in Ninove om jongeren in contact te brengen met de organisaties die hen kunnen helpen als het mentaal wat minder gaat. Daarmee wil de stad verder blijven inzetten op het mentaal welzijn van jongeren.

Er zijn verschillende organisaties in Ninove die jongeren begeleiden om opgewassen te zijn tegen allerhande uitdagingen in hun dagelijkse leven, om hen te leren ruimte te nemen om een trauma of verlies te verwerken, en om hen te laten uitgroeien tot stabiele, zelfstandige en gelukkige volwassenen. Maar niet alle jongeren weten bij wie ze hiervoor terecht kunnen of hoe ze die organisaties kunnen vinden. Daarom sloegen de partners van het Jeugdwelzijnsoverleg – getrokken door Huis van het Kind en de jeugddienst van de stad – de handen in elkaar voor een scholentour.

In maart en april bezoeken ze vier scholen, waarbij ze de leerlingen uit de tweede graad van het secundair onderwijs -in totaal 648 jongeren- wegwijs maken in het welzijnslandschap dat klaar staat om hen te ondersteunen. Jamil Almadani, bekend van de Voice Van Vlaanderen, ondersteunt deze campagne met een filmpje.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is blij met het project: “De coronaperiode heeft ons doen inzien dat jongeren het emotioneel soms heel zwaar hadden, en niet altijd de weg naar hulpverlening vonden en vinden. Door zelf naar de scholen te trekken hopen we de drempels te verlagen. Want we willen dat jongeren weten dat ze er niet alleen voor staan, er is altijd iemand die kan helpen.”

Ook Veerle Cosyns (Samen-CD&V), schepen bevoegd voor sociale zaken, benadrukt de meerwaarde van dit project: “Bij de opmaak van het meerjarenplan hebben we heel bewust gekozen voor het versterken van het mentale welzijn van onze Ninovieters. Samen met een goede fysieke gezondheid is dat de basis om je gelukkig te voelen. Onze stad kent heel wat voorzieningen maar (jonge) mensen vinden er niet altijd hun weg naartoe. Het is dan ook fijn dat in de partners van het Jeugdwelzijnsoverleg de handen in elkaar sloegen voor dit project, om jongeren heel direct de weg te tonen naar de bestaande hulpverlening.”

Meer informatie over de welzijnsorganisaties voor jongeren is te vinden op www.ninove.be/welzijnsorganisaties-jongeren.