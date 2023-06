WEER. Overwegend bewolkt weer in Ninove vanochtend

Bestuurder wordt onwel en botst tegen verlich­tings­paal en gevel

Een bestuurder is dinsdagmiddag tegen de gevel van een woning in de Driehoekstraat in Kerksken gebotst. Nadat hij onwel werd, week hij plots af van de rijbaan en reed hij met zijn wagen tegen een muur en een verlichtingspaal. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht.