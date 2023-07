WEER. In Ninove kans op bewolkt weer vanochtend

Engie informeert buurtbewo­ners over nieuwe windturbi­ne langs N45: “Extra slagscha­duw van deze turbine is verwaar­loos­baar voor 90 procent van omwonenden”

Engie heeft een infomoment gehouden voor buurtbewoners over de nieuwe windturbine dat het langs de Expresweg (N45) in Denderhoutem plant. Hoewel er momenteel al vier windturbines langs de N45 staan, is er bij sommige buurtbewoners bezorgdheid over de slagschaduw die de nieuwe turbine zal meebrengen.