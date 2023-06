WEER. Helder weer in Ninove vanochtend

Kinderen blazen bellen om voortaan rookvrije speelplei­nen in de kijker te zetten

Op het buurtplein in de Hazelaarstraat in Denderleeuw hebben tientallen kinderen bellen geblazen onder het motto ‘Kinderen blazen liever bellen dan rook’. Het gemeentebestuur wil voortaan alle speelpleinen in Denderleeuw rookvrij. Aan elk speelplein komt er een ‘Generatie Rookvrij’-bord. Na de speelpleinen volgen de gemeentelijke gebouwen en zullen ook verenigingen en organisaties gestimuleerd worden om alles rookvrij te maken.