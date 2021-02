Wandelaar ziet bloemkool in Dender aan voor hersenen en belt brandweer

Voorde Schoon­heids­spe­ci­a­lis­te Lien start in nieuwe zaak: “Zolang moeten wachten dat we staan te popelen om te openen”

18:25 Schoonheidssalons mogen vanaf maandag opnieuw de deuren openen. Schoonheidsspecialiste Lien Van Eesbeke (39) uit Voorde staat alvast te popelen om terug van start te gaan. Ze herstart in een gloednieuwe, ruimere zaak, nadat haar vorige zaak te klein is geworden. “Ik kijk er nu nóg meer naar uit”, aldus Lien. “In mijn nieuwe, grotere zaak is het ook nog makkelijker om volledig coronaproof te werken.” Door corona heeft ze nog extra werk, want het langdurig dragen van mondmaskers en het veelvuldig handen wassen heeft bij heel wat mensen een impact op hun huid.