Wagen met twee inzittenden belandt in Dender in Ninove

Erembodegem Woning loopt zware schade op na uit de hand gelopen schouw­brand: Ook buren krijgen rook binnen

Op de Brusselbaan in Erembodegem bij Aalst is dinsdagochtend een brand uitgebroken achteraan in een woning. De oorzaak was een slecht geïnstalleerde schouw waardoor het hout begon te smeulen en vuur vatte. De hele woning was gehuld in rook en liep achteraan zware schade op.

26 oktober