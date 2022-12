Vuurwerk blijft ook tijdens eindejaarsperiode verboden

Denderleeuw Twee lichtgewon­den nadat auto tegen gevel van woning terecht­komt

In de A. De Brabanterstraat in Denderleeuw is zaterdagavond een voertuig tegen een gevel van een woning terechtgekomen. Bij dit ongeval raakten twee personen gewond, maar zij zijn er niet erg aan toe. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.

