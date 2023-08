Vrouw (89) in levensgevaar na overval op klaarlichte dag in Ninove

In Ninove is een 89-jarige vrouw maandagnamiddag in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd nadat ze overvallen werd in het centrum. De vrouw is intussen buiten levensgevaar, maar zal nog een hele tijd moeten herstellen. De dader is op dit moment spoorloos, maar er loopt een onderzoek.