Vroeger jeugdhuis Het Uur wordt tijdelijke thuis voor fietskoerierdienst Snel en Wel

Eerder was al bekend dat het Ninoofse stadsbestuur het gebouw van Het Uur in Meerbeke wil verkopen, nadat er geen interesse meer bleek om het jeugdhuis herop te starten. Maar eerst krijgt het gebouw dus nog een andere functie. Fietskoerierdienst Snel en Wel - onderdeel van Steunpunt Welzijn vzw - kan het gebouw tijdelijk gebruiken. “Snel en Wel was ondergebracht in het gebouw van de socialisten (Volkshuis/De Vooruit, dat intussen werd afgebroken, red.), in afwachting van een lokaal in het stationsgebouw, maar dat blijkt niet te voldoen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Daarom kunnen ze zich tijdelijk huisvesten in Het Uur, tot er een definitieve oplossing is. Die ruimte voldoet wel.”

De gebruiksovereenkomst ligt ter goedkeuring op de komende gemeenteraad. “Snel en Wel is een tewerkstellingsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. Omdat het een sociaal project is, willen we het gebouw gratis ter beschikking stellen. Ze zullen wel de elektriciteitskosten en dergelijke moeten betalen.”

De stad is nog altijd van plan om Het Uur te verkopen. “De verkoop wordt voorbereid.” De stad had ook plannen voor een nieuw tijdelijk pop-upjeugdhuis in afwachting van een definitief jeugdhuis in Ninove-centrum. Over de mogelijke locatie kan De Jonge nog niets kwijt. “Alle investeringsprojecten staan momenteel on hold. We moeten de budgetcontrole nog afwachten.”

