Vrienden organiseren 'Quiztime for?': "Winnaars bepalen naar welk goede doel opbrengst gaat"

De vrienden noemen zichzelf ‘Da Latin Boyzzz’ omdat ze in het middelbaar allemaal Latijn studeerden. Het is toen dat het idee voor de quiz ontstond. “In 2015 studeerden wij allemaal af van de middelbare school. Dat schooljaar zat er een meisje bij ons in de klas die leed aan de ziekte van Lyme. Om haar te steunen, besloten we toen een quiz te organiseren voor de organisatie ‘Time for Lyme’ die zich inzet voor de bewustwording rond de ziekte”, vertelt Victor Schollaert, één van de organisatoren. “Dat werd een groot succes en twee jaar later organiseerden we die quiz opnieuw. Ondertussen is die oud-klasgenoot aan de beter hand, maar wij hadden nog steeds zin om opnieuw een quiz te organiseren. Na de coronapandemie pikken we de draad nu weer op, maar we pasten het concept van onze quiz aan. De winnaars van onze quiz kiezen het goede doel waar de opbrengst van de quiz naartoe gaat. Iedereen heeft wel een eigen reden om een bepaald goed doel te steunen. Wij willen mensen de mogelijkheid geven om in een keer een grote som te doneren en hen tegelijk te amuseren met een fijne quiz.”