Voorzitter Dr. Hemerijckxcomité reageert op kritiek tegenover Damiaanactie: “Heel bezorgd over gang van zaken”

Het artikel verscheen net na de bekendmaking van de dubbeltentoonstelling over pater Damiaan en dr. Hemerijckx, die op 20 januari van start gaat in de Abdijkerk van Ninove. Wilfried Smesman, de voorzitter van het Dr. Hemerijckxcomité, heeft in een schrijven aan de Damiaanactie Nationaal zijn bezorgdheid geuit. “Als vrijwilliger in het Dr. Hemerijckxcomité voel ik mij samen met de talrijke vrijwilligers in Ninove, die zich gedurende 57 jaar inzetten voor de Damiaanactie, heel bezorgd over deze gang van zaken”, klinkt het. “Wij hebben in een recent verleden in gesprek met de consultants aangegeven dat een nieuwe strategie gekoppeld aan de lovenswaardige doelstellingen van de Damiaanactie de verkeerde kant op ging. De strategie vertrekt namelijk te veel van een zuiver piramidale financiële structuur en van de filosofie van het bestuur die top down afdaalt naar personeel, vrijwilligers, plaatselijke hulpverleners in de landen waar hulp wordt geboden, en uiteindelijk naar de projecten ter ondersteuning van de mensen in nood.”