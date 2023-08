Voorstelling 'De Donderdagen' verhuist deze week naar zaal Cloë door regenweer

'De Starters' gaan voortaan als vzw Chriva voluit voor ‘Zomerfeest’: “We hopen dit jaarlijks gratis te kunnen blijven organise­ren”

De voormalige oudste carnavalsgroep van Denderleeuw is in volle voorbereiding voor het ‘Zomerfeest Denderleeuw’ op zaterdag 19 augustus dat in korte tijd uitgroeide tot een populair eendaags festival. ‘De Starters’ hielden het begin dit jaar voor bekeken als carnavalsgroep, maar zijn herboren als vzw Chriva.