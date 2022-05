Voorstel voor herdenkingszuil aan strooiweide op Ninoofse begraafplaats aanvaard

Outer Bliksemin­slag maakt huis onbewoon­baar, jonge ouders met twee kindjes worden opgevangen door familie: Buren starten crowdfun­ding op

In de Kerkstraat in Outer is donderdag een zware woningbrand uitgebroken nadat de bliksem er was ingeslagen. De bewoners bleven ongedeerd bij de brand, maar het huis is wel onbewoonbaar.

19 mei