Voorontwerp voor landschapspark Burchtdamse meersen is klaar en is op 30 november te zien tijdens infomarkt

Zoals bekend plant de stad Ninove een landschapspark op de rechteroever, waarbij de Burchtdamse meersen worden omgetoverd tot een zacht recreatiegebied. Deze groene long is ongeveer 13 ha groot en wordt begrensd door de Meerbekeweg, Burchtdam, Brusselstraat en Brusselsesteenweg. Naast een groene plek om even tot rust komen, is de belangrijkste functie water bufferen en zuiveren. Dat gebeurt in het midden van het gebied. Het project past dan ook binnen de plannen die oplossingen willen bieden tegen wateroverlast en waterschaarste in de Dendervallei. Wat de andere plannen zijn, kan je zien op de infomarkt ‘Ruimte voor water’, eveneens op 30 november van 17 uur tot 20 uur in De Kuip, Parklaan 1. Op de infomarkt krijgen de aanwezigen vijf mogelijke alternatieven te zien als oplossingen tegen de groeiende wateroverlast of waterschaarste in de Dendervallei. Uitleg vragen en feedback geven is telkens mogelijk.