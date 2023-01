Voormalige directrice woonzorgcentrum Castelmolen trakteert personeel op ontbijt als ruggensteuntje na moeilijke coronaperiode

De Geest nam de leiding van het rusthuis in 1992 over van haar vader en was er tot 2018 directrice. Ze werd opgevolgd door Katrien Berckmans. “Maar ze heeft nog altijd een emotionele verbintenis met het woonzorgcentrum. We hebben nog altijd contact”, vertelt Berckmans. “De traktatie is bedoeld als extra steun en motivatie voor het personeel en als dankbaarheid voor hun blijvende inzet, onder meer tijdens de coronaperiode.” Leen De Geest vertoeft momenteel in Schoten, maar stuurde een videoboodschap naar het personeel, die op groot scherm werd getoond. Nadien werd er ook even met haar gebeld. “Ik wou jullie een ruggensteuntje geven in de hoop dat 2023 een beter jaar wordt, met vrede en warmte voor iedereen”, aldus De Geest.