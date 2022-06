Voormalig schepen en OCMW-voorzitter Lieven Meert neemt onverwachts afscheid als gemeenteraadslid: “Mix van persoonlijke en politieke redenen”

Lieven Meert werd in 2008 voor het eerst OCMW-raadslid en was van 2013 tot 2018 OCMW-voorzitter en schepen van Jeugd, toen voor sp.a-Groen. Na de verkiezingen van 2018 koos hij er zelf voor om geen schepenmandaat meer op te nemen. Sinds 2019 tot nu was hij als gemeenteraadslid en fractieleider voor Samen. De aankondiging van zijn ontslag maandagavond -nacht eigenlijk- aan het einde van de gemeenteraad kwam dan ook onverwachts. “De reden van mijn beslissing is een mix van zowel persoonlijke als politieke redenen”, vertelt hij. “Mijn professionele en privésituatie is intussen gewijzigd, waardoor ik minder tijd heb om het goed te doen. Het is moeilijk combineerbaar geworden. Als je goed aan politiek wil doen, ga je niet alleen naar vergaderingen, maar mag je veel op pad gaan. Dat combineren met mijn gezinssituatie is moeilijk geworden. Maar ik heb het heel graag gedaan, het was een hele eer en ik sta nog altijd achter de doelstellingen van ons meerjarenplan.”

Meert zegt dankbaar te zijn voor wat hij de voorbije jaren in de Ninoofse politiek mocht doen. “Vooral de zittingen van het sociaal comité zal ik nooit vergeten”, vertelt hij. “Ik ben opgegroeid in een gezin waar er nooit problemen waren, sociaal noch financieel, en kwam dus uit een luxe-situatie. In het sociaal comité geconfronteerd worden met de dagelijkse problemen van vele Ninoofse gezinnen, was bij momenten confronterend en erg leerrijk. Ik was tot dan een theoretische socialist die uit principe vond dat alle mensen gelijkwaardig zijn en iedereen gelijke kansen moet krijgen. Ik ben dat nog steeds, maar in die periode in het OCMW is mijn socialistisch overtuiging nog meer gegroeid.”

Bewuster van morele plicht

“Er is heel veel armoede, ook in onze stad, en heel vaak gaat het om mensen of gezinnen die gewoon pech hebben gehad op een cruciaal moment in hun leven of die in een vorm van structurele, vaak bijna erfelijke vorm van armoede terecht kwamen. Ik had veel geluk met de plek waar mijn wieg als baby stond, maar vele baby’s hebben dat geluk veel minder. Als maatschappij hebben we de morele plicht om op een structurele manier armoede aan te pakken en de gelijke kansen voor iedereen ook echt te gaan realiseren, daar ben ik me toen nog veel bewuster van geworden.”

Ook als OCMW-voorzitter en schepen van Jeugd heeft hij mooie ervaringen. “Dat was echt het hoogtepunt van wat ik voor de Ninovieters heb mogen doen en de schoonste job die je kan hebben. Het was ongetwijfeld niet perfect, maar ik heb wel mijn best gedaan om op sociaal vlak wat steentjes te verleggen. Ik had daarbij het algemeen belang voor ogen, natuurlijk in wat ik als socialist zie als het algemeen belang. Dat sociaal engagement is er nog steeds en zal ik ook blijven hebben, als vrijwilliger, militant bij mijn partij of gewoon in mijn buurt.”

Normaal was het maandagavond onmiddellijk zijn laatste gemeenteraad, maar nu er komende dinsdag 28 juni nog een extra gemeenteraad komt voor het zomerreces, hoopt gemeenteraadslid Dirk Vanderpoorten toch op zijn aanwezigheid om hem een gepast afscheid te geven.

Volledig scherm Lieven Meert als fractieleider voor Samen, tijdens een speech aan het begin 2019. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Lieven Meert, hier nog OCMW-voorzitter en schepen in Ninove. © Claudia Van den Houte

