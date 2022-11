Volkshuis/De Vooruit na meer dan 100 jaar tegen de vlakte: Nieuwbouw met polyvalent zaaltje komt in de plaats

Een renovatie was volgens de voorzitter niet meer mogelijk. “Het gebouw is wel 120, 130 of 140 jaar oud. Er is veel aan gesleurd. Zo is het een café, een muzieklokaal, een cinema, een mutualiteit, een winkel,... geweest en dat zie je er ook aan, vooral nu tijdens de afbraak. In een ideale wereld hadden we het gebouw gerenoveerd, maar dat was financieel niet haalbaar. De kosten bedroegen nu al duizenden euro’s per maand en dan hadden we ook nog budget nodig voor herstellingen.”