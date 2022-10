Voetgangersbrug 't Oeverstekske vanaf maandag afgesloten

Voorde Maison K is meer dan kledingwin­kel voor Hanna, die 50 kg verloor: “Uitbaat­ster Katja heeft heel mijn leven veranderd”

Maison K, een winkel in kleding en accessoires langs de Brakelsesteenweg in Voorde, organiseert op zondag 23 oktober een modeshow. Voor Hanna Piron (24) is de zaak meer dan gewoon een winkel. Eigenares Katja Ots (49) deed haar openbloeien nadat Hanna 50 kg verloor. “Ze heeft me geleerd dat kledij veel meer is dan alleen een T-shirt en jeans en dat ik mag zijn wie ik ben”, aldus Hanna.

21 oktober