Vlaams Belang houdt familiedag in Meerbeke in teken van behoud tradities

De partij hield haar familiedag in verschillende provincies. In Oost-Vlaanderen vond die plaats in Ninove. In Trefcentrum ‘De Linde’ in Meerbeke was er een kinderprogramma waarbij paaseieren werden gezocht en een uitgebreide receptie met ‘foodtrucks’, maar centraal stonden de toespraken. Die stonden in het teken van het behoud van onze tradities. Ilse Malfroot, Vlaams parlementslid uit Ninove, hekelde het ‘woke-activisme’: “Een nog meer radicale haatideologie die alles wat ruikt naar onze identiteit wil vernietigen”, aldus Malfroot. “Zo moest Zwarte Piet kapotgemaakt worden, maar zelfs onze woordenboeken en dus onze taal zijn niet voor deze activisten veilig. Met deze familiedagen willen we aan alle Vlamingen tonen dat we niet beschaamd moeten zijn over wie we zijn. Integendeel: wij zijn Vlaming en dat willen we blijven.”