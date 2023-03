Vijfentwintigjarige kevertreffen is na vier jaar terug: “Iedereen zit op hete kolen om te komen”

Het kevertreffen in het Ninoofse stadscentrum is na vier jaar terug van weggeweest op zondag 12 maart tijdens het primaveraweekend. Het evenement bestaat intussen 25 jaar en is aan de 23ste editie toe. Dit jaar worden de ‘safaribusjes’ extra in de kijker gezet.

Het kevertreffen is al sinds 1998 een traditie in de Ninoofse binnenstad tijdens het lenteopendeurweekend van de Ninoofse handelaars. Op die dag zakken honderden kevers en Volkswagenbusjes uit binnen- en buitenland naar Ninove af. Door de coronacrisis dateert de laatste editie al van 2019. Het kevertreffen was in maart 2020 één van de eerste evenementen in Ninove dat moest worden afgelast door de eerste lockdown die toen inging. Nu de lockdowns achter ons liggen, kan na drie jaar afwezigheid het kevertreffen weer doorgaan.

Dit jaar is het thema ‘super safari sunday’. “We zetten de busjes met openklapbare ruitjes vooraan - safaribusjes genoemd - eens extra in de verf”, vertelt organisator Frederic Peeters van Freddyfiles. “Je voelt dat iedereen na vier jaar op hete kolen zit om naar het kevertreffen te komen. Als het goed weer wordt, dan verwacht ik heel veel kevers. De laatste editie was het regenachtig en waren er 600 kevers. Ik verwacht dat we dat aantal zeker halen. Er komen alvast kevers uit Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg.”

Ook dit jaar werd er voor het kevertreffen weer een speciaal Witkapglas gemaakt. “Op zaterdag komen er zoals gewoonlijk opnieuw een hele reeks busjes uit Engeland aan in brouwerij Slaghmuylder, waar ze het Witkapglas ontdekken dat ook dit jaar het logo van het kevertreffen draagt. Die avond is er nog een diner en feest in zaal ‘The Mauritz’.”

Het kevertreffen vindt op zondag 12 maart vanaf 10 uur plaats in het stadscentrum van Ninove. Om 16 uur is er de prijsuitreiking. De 30 mooiste kevers en afgeleiden krijgen een beker als beloning.

Volledig scherm Kevers in de Beverstraat tijdens de vorige editie van het kevertreffen in 2019. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Kevertjes en VW-busjes in de Burchtstraat tijdens de vorige editie van het kevertreffen in 2019. © Claudia Van den Houte

