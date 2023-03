Vijfdelige reeks knuffelturnen voor peuters

Bestuur­ster eindigt met voertuig in gracht maar komt met schrik vrij

Op de Edingsesteenweg in Meerbeke is woensdagavond een bestuurster met haar voertuig in de gracht terechtgekomen nadat ze de controle over het stuur verloor. Gewonden vielen er niet, maar het voertuig raakte wel aanzienlijk beschadigd.