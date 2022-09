Vijf Ninoofse 'WK vrienden' trekken naar Australië voor WK wielrennen

De vijf vrienden, Rik de Ridder, Mehmet Cirpi, Patrick Boeykens, William Capiau en Stefaan Borreman, wonen al vijf jaar elk jaar het WK wielrennen bij. “Het is in Noorwegen begonnen”, vertelt Stefaan. “Toen reisden we voor het eerst samen naar het WK wielrennen dat in 2017 in Bergen van start ging. Dat is zo goed meegevallen dat we door onze goede vriendschap toen besloten hebben om elk jaar met z’n vijven naar het WK wielrennen gaan. We zijn intussen al naar Innsbruck (Oostenrijk), Harrogate (Engeland), Imola (Italië) en Leuven geweest. We huren altijd een vakantiehuis en maken zelf ons potje. Af en toe gaan we naar een restaurantje.”

Deze keer moeten ze wel ver reizen. “Dit jaar is speciaal omdat het WK wielrennen plaatsvindt in Australië. Het wordt gereden in Wollongong, 80 km van Sydney. Omdat het dit jaar zo ver is, maken we er ook een vakantiereis van. We hebben dat tussen pot en pint besproken en iedereen was snel akkoord. We landen in Brisbane om vandaaruit uitstappen te doen met een huurwagen, zoals het spotten van walvissen en dolfijnen, het bezichtigen van nationale parken en wijnstreken en een safari maken. De laatste vijf dagen zijn we in Sydney om daar zaterdag en zondag voor onze Belgen te supporteren. We hopen dat er een Belg wint.”