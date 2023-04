Vier maandagen ‘Kapelconcerten’ aan voet van Neigembos

Renovatie zwembad nog niet gestart, intussen wel oplossing voor personeels­le­den

Zwembad De Kleine Dender ging op 7 maart dicht voor een grote renovatie, maar de werken zijn nog niet van start gegaan. Momenteel wordt het gebouw leeggemaakt. Ook is er volgens het stadsbestuur intussen een oplossing voor alle personeelsleden. Het bestuur had meermaals benadrukt dat er geen ontslagen zouden vallen, maar toch leefden de personeelsleden in onzekerheid omdat hun toekomst lang onduidelijk was.