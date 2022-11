Vier grootste banken in Ninove vervangen bankautomaten door cashpunten, burgemeester Tania De Jonge wil dialoog: “Geld afhalen moet altijd mogelijk zijn”

“’s Avonds en op zon- en feestdagen is het dus ook niet mogelijk om geld af te halen of te storten”, aldus burgemeester De Jonge (Open Vld). “Dit is een beperking in de financiële mogelijkheden van de Ninovieter want hoewel een digitaal alternatief verplicht is, beschikt niet elke klant over dit alternatief. Een avondje in onze lokale horeca kan dan ook een korte avond worden. Dit is dan ook nefast voor onze handelaars en horeca. Alsook hebben wij al tal van klachten van burgers hierover ontvangen.”