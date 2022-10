Vertelkiosk in bib brengt 98 verhalen voor kinderen in 21 talen

Ninove Ninoofs duo Bram & Lennert verzorgt na Sportpa­leis ook voorpro­gram­ma Niels Destadsba­der in Oktoberhal­len

Het Ninoofse duo Bram & Lennert zal, nadat het eerder onder andere zijn voorprogramma al deed in het Sportpaleis in Antwerpen, ook het voorprogramma voor Niels Destadsbader doen in de Oktoberhallen in Wieze.

7 oktober