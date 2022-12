Verlichte tractorstoet brengt kerstsfeer in Ninoofs stadscentrum

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van meevliegen met kerstman en slee tot zoektocht in het zwembad: onze vijf weekend­tips voor Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Het kerstweekend staat voor de deur. Naast lekker eten met de familie valt er nog heel wat meer te beleven op zaterdag 24 en zondag 25 december. Onze redactie zet je op weg met vijf leuke weekendtips in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen. Van de ‘Santa Sky Watch’ hoog in de lucht over een krokettenfuif tot een zoektocht in het zwembad: er is voor elk wat wils.

23 december