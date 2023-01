Vereniging ‘Lotgenoten bij Kanker’ ontvangt oorkonde en trofee als ‘erkenning van sociale inzet’

De medewerkers kennen die aan het begin van elk kalenderjaar toe aan een Ninoofse persoon of een vereniging die geen (verkozen) politiek mandaat uitoefent of niet partijpolitiek is gebonden, die zich inzet voor de lokale gemeenschap, op vrijwillige basis, dus niet beroepsmatig. Voor het jaar 2022 ging de keuze unaniem naar de vereniging ‘Lotgenoten bij kanker’. “Iedereen die met een zware tegenslag wordt geconfronteerd, ondergaat een rouw- en verwerkingsproces. Dat geldt ook voor mensen, hun familie en vrienden, die af te rekenen krijgen met kanker”, klinkt het bij het Ninofmedia-team. “Het is goed dat je in dat verwerkingsproces kunt rekenen op de steun van familie en vrienden. Ook van lotgenoten, die zelf hebben ondervonden wat kanker met een mens kan aanrichten. Het is vanuit die eigen ervaring en de wil om anderen bij te staan dat Marina enkele jaren geleden is gestart met ‘Lotgenoten bij kanker’.”