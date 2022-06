Vereniging Kontent houdt ‘verwonderende’ wandeling in Meerbeke

“Er bestaan al veel wandelingen, maar wij wilden er iets extra aan toevoegen”, vertellen Ellen Pierreux en Danny D’Hauwer van Kontent. “We gaan niet alleen wandelen, maar laten mensen ook ‘verwonderen’ en beleven onderweg. We wandelen zo’n 6 km rond het centrum van Meerbeke en ontdekken plekjes waar zelfs de echte Meerbekenaars nog niet geweest zijn. Er zijn ook proevertjes onderweg. Tijdens de wandeling zijn er vier stops. Nadien kan iedereen aanschuiven voor een kaasbuffet of charcuteriebord op het gemeenteplein, waar er ook een optreden is van ‘4 Hippies’. De wandeling is voor iedereen toegankelijk en is voor zowel jong als oud.” Kontent geeft ook een ‘slechtweergarantie’: “Bij slecht weer wordt het event geannuleerd en krijgt iedereen zijn geld terug.”

Het is het derde evenement van Kontent. Tijdens het eerste ‘feel good event’ van Kontent in 2019 bracht Marc Herremans zijn levensverhaal en was er nadien als verrassing een lachyoga, en rond de jaarwisseling was er, na een coronapauze, de nieuwjaarsactie ‘Samen Kontent’, waarmee mensen elkaar konden verrassen met een fles cava of een boeket bloemen. “We hoorden toen heel wat pakkende verhalen. Zo werden mensen die een kind hadden verloren bijvoorbeeld verrast met als boodschap ‘Ik kijk op naar jou’.” Mensen konden zelf beslissen waar een deel van de opbrengst naartoe zou gaan. Dat staat intussen vast: Naar een bedanking voor de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum van Ninove.

De verwonderende wandeling van Kontent vindt plaats op zondag 26 juni. De wandeling start om 14 uur, 14.30 uur of 15 uur naar keuze op het gemeenteplein van Meerbeke. Inschrijven kan via kontent@outlook.be, via https://forms.gle/vqdEcai5VgrEpsjz5 of via Danny D’Hauwer of Danny Jenquin. De prijs bedraagt 5 euro voor de wandeling en 10 euro voor het buffet, over te schrijven op BE25 3771 1248 5782.

Volledig scherm Ellen Pierreux en Danny D’Hauwer van Kontent aan het oude gemeentehuis in Meerbeke, de start- en aankomstplaats van de 'verwonderende' wandeling. © Claudia Van den Houte

