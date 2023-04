Veelbesproken detentiecentrum opent wellicht al begin 2024, een jaar vroeger dan gepland: “We zullen nog heel wat inspanningen doen om Ninoofse bevolking gerust te stellen”

Roosdaal maakt zich op voor 25ste editie van de Sneukel­tocht

Sneukelen in het West-Vlaams, smokkelen in het plaatselijk dialect en snoepen in het Standaardnederlands. Op zondag 7 mei doen ze het opnieuw in Roosdaal en het wordt een jubileumeditie met 25 kaarsjes op de taart. Het concept blijft behouden: wandelen en fietsen doorheen Roosdaal met vijf stopplaatsen om zo tot een vijfgangenmenu te komen. Onderweg staan er ook optredens gepland van AstroZeniko en Walter Evenepoel.