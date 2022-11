Veel geplande projecten van stadsbestuur moeten starten in 2023: “We zullen alles kunnen uitvoeren zoals voorzien”

Ze gaf een overzicht van alle projecten die nog op stapel staan. “Het nieuwe abdijplein zal begin 2023 aangelegd worden. Ook de make-over van het zwembad is opgenomen in de financiën, de nieuwbouw voor de bib, de nieuwbouw voor het toeristisch centrum, de verbouwing van de buitenschil van de sporthal, en de stadskernvernieuwing voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Voor al deze projecten is de vergunning ofwel in aanvraag ofwel al verkregen. Ze zijn dus klaar om in uitvoering te gaan in 2023. Ook de nieuwbouwschool in Nederhasselt is opgenomen in de meerjarenplanning - die wordt voor 30% door de stad en voor 70% door de hogere overheid gefinancierd -, maar zal pas in 2024-25 in uitvoering gaan. De uitvoering van het nieuwe park aan de Burchtdam zal in 2023 starten, maar zal uitlopers kennen naar volgende legislatuur. Voor het park of tuin op de OCMW-site/Inghelantsite komen we in januari met een startnota. De heraanleg van het stationsplein was ook voorzien in 2024, maar het is te vroeg om te zeggen of we die ook in 2024 kunnen uitvoeren.”