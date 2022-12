Van meevliegen met Kerstman en zijn slee over rodeorijden tot benjispringen: Veel belevenis in stadscentrum tijdens eindejaarsperiode

NinoveDe kerstlichtjes laten op zich wachten, maar aan belevenis zal het alvast niet ontbreken in het Ninoofse stadscentrum tijdens de eindejaarsperiode. Vrijdagavond start het eindejaarsprogramma ‘Ninove wintert’ met de Christmas Nightrun en gedurende meer dan twee weken zal je in het stadscentrum kunnen meevliegen met de Kerstman en zijn slee, je uitleven op een opblaasbare ijssculptuur, rodeorijden op een eland en benjispringen. Daarnaast zijn er tal van mobiele animaties, winteroptredens en een kerstmarktje.

Het eindejaarsprogrammatie ziet er heel anders uit dan vorige jaar. Toen was er één grote blikvanger, een reuzenrad -dat voor sommigen met 25 m nogal klein uitviel-, gedurende drie weken op het Niniaplein. Dit jaar is er, zeker van kerst tot nieuw, bijna elke dag wel iets nieuws te beleven. “We hebben dit jaar bewust niet gekozen voor één grote attractie die drie weken blijft staan, maar wel voor elke week een andere grote attractie met daarnaast ook nog veel kleinere mobiele animaties die zich over de hele winkelkern zullen verplaatsen”, vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld).

De vzw Ninoverend, die vorig jaar instond voor het reuzenrad, werd intussen opgedoekt. Dit jaar organiseert de dienst Lokale Economie samen met de vereniging Maspoe de eindejaarsactiviteiten. “Omdat er niet genoeg personeel is voor zo'n uitgebreid eindejaarsprogramma, hebben we een aanbesteding uitgeschreven. Er werden zeven of negen evenementenbureaus gecontacteerd en Maspoe kwam qua programma en budget als beste uit de bus. Ook in de toekomst zullen we grotere shoppinggerelateerde evenementen uitbesteden. Het programma wordt telkens door onze dienst beslist, maar de praktische uitwerking gebeurt door een evenementenbureau. Zij moeten ons een menukaart geven van wat zij ons voor een bepaald bedrag kunnen aanbieden.”

Kleiner budget maximaliseren

Het budget voor de eindejaarsactiviteiten is dit jaar wel beperkter dan vorig jaar. “Ik ben een beetje geplaagd met een klein budget. We hebben niet het budget van vorig jaar - toen meer dan 100.000 euro, dit jaar zitten we daar een heel stuk onder -, maar we hebben geprobeerd om dat te maximaliseren, alles in het kader van lokale economie. Zo geven we elke handelaar in het centrum een pakket met bons voor verschillende attracties die ze aan een aantal klanten cadeau kunnen doen. Elke handelaar krijgt ook een doe-het-zelfpakket waarmee ze hun ramen kunnen versieren en een aantal grote waskaarsen voor buiten, die, wanneer ze allemaal tegelijk branden, een mooi effect geven.”

‘Ninove wintert’ gaat vrijdagavond van start met de Christman Nightrun en eindigt op de laatste dag van het jaar met de ‘New Year Benji Fun’. “Het idee erachter is dat we de eindejaarsperiode inlopen en het nieuwe jaar inspringen”, vertelt Benjamin Adam van Maspoe. “Komende zaterdag en zondag 17 en 18 december kan klein en minder klein een ‘ijsberg’ (klimmuur, red.) beklimmen en zijn er zeven mobiele animaties, waaronder een kerstman op stelten, pakketbutlers,... Op vrijdag 23 en zaterdag 24 december kan je meevliegen met de Kerstman en zijn slee op de ‘Santa Sky Watch’, die tot 50 m de lucht ingaat en zijn er ook verschillende mobiele animaties. Die zaterdag kan je ook in een grote snowglobe met de kerstman op de foto.”

Rodeorijden op een eland en benjispringen

Kerstdag is een stille dag, maar vanaf maandag 26 december is er elke dag iets te beleven. “Maandag staat er een grote opblaasbare ijsbaan van 40 m lang met hindernissen opgesteld op het Niniaplein. Op dinsdag 27 december is er tijdens de markt muziek en animatie en op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december is er een kleine kerstmarkt met eet- en drankgelegenheid, waaronder een grote opblaasbare après-ski-achtige pub, en winterse lekkernijen en kun je rodeorijden, op een eland om het in de kerstsfeer te houden. Er zullen die drie dragen ook verschillende mobiele animaties zijn en er is elke avond een muziekoptreden. Op zaterdag 31 december ten slotte sluiten we af met een benji-jump van 60 m hoogte en opnieuw mobiele animatie.” De grote attracties vinden plaats op het Niniaplein.

Verder organiseert de Landbouwcomice ook een tractorlichtjesstoet door de binnenstad op woensdag 28 december vanaf 17.30 uur. “Ik ben blij dat met zelfs met een beperkt budget zo’n mooi programma hebben kunnen samenstellen, in samenwerking met Maspoe”, aldus schepen Triest. Voor de Ninovieters die hunkeren naar meer kerstsfeer in de binnenstad is er goed nieuws: De aangestelde firma heeft na vertraging volgens de schepen gemeld dat ze ten laatste donderdag de kerstversiering zou plaatsen.

Het volledige programma is te vinden op www.eindejaarninove.be.

