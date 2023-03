Van jazzconcerten tot carnaval: Onze tips voor dit weekend in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Discussie over werking van waterkra­nen bij dodelijke brand in Kerksken: “Amper of geen controles op hydranten in gemeente”

Op de gemeenteraad is er een gevoelige discussie ontstaan over de werking van hydranten - speciaal voor de brandweer uitgeruste waterkranen - bij de dodelijke brand in Kerksken begin dit jaar. Volgens oppositieraadslid Peter De Smet (Centrumlijst) zouden er problemen zijn met de werking van de hydranten in Haaltert en gebeuren er amper controles. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) stelt dat de hydranten tijdens de brand helemaal niet onbruikbaar waren.