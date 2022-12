Van animatie tijdens het shoppen tot geschenkbeurs: Onze weekendtips voor de Denderstreek en Vlaamse Ardennen

Ninove/Wetteren Shauni (18) ligt met zware verwondin­gen in ziekenhuis na ongeval met straatra­cer: “Hij reed 200 kilometer per uur, mijn dochter vroeg nog om te vertragen”

Shauni De Coninck (18) uit Ninove ligt na het zware ongeval in Wetteren zwaargewond in het ziekenhuis. Zij zat achteraan in het voertuig en vroeg meermaals aan de bestuurder om veel rustiger te rijden, maar het enige wat hij deed was zijn snelheid opvoeren tot 200 kilometer per uur. “Hoe kan je zo met de wagen rijden met passagiers in de wagen?", zegt vader Gert De Coninck aangeslagen.

28 december