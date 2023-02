Valérie (22) vangt gouden wortel tijdens wortelworp: “Eerste keer dat ik iets win en direct hoofdprijs”

Die ging naar Valérie De Visscher. Zij woont nu in Sint-Lievens-Esse, maar is opgegroeid in Ninove. “Tot vier jaar geleden heb ik altijd in Ninove gewoond, meer bepaald in Outer. Ik heb hier ook school gelopen”, vertelt ze. “Ik kom elk jaar naar de wortelworp, maar had nog nooit iets gewonnen.” Nu won ze dus onmiddellijk de hoofdprijs. “Ik heb de juiste wortel rechtstreeks uit de lucht gevangen. Ik zag direct dat er een rood kaartje rond zat. Ik ben een beetje in shock, mijn hart klopt in mijn keel.”