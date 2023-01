Vakbond VSOA niet te spreken over selectieproeven die personeel zwembad moet afleggen

Zwembad De Kleine Dender wordt vanaf maart gedurende 18 maand gerenoveerd. De stad Ninove heeft gekozen om voor de toekomstige uitbating van het zwembad in zee te gaan met een private partner, ‘Sportoase’. VSOA is bezorgd om wat er met het huidige personeel zal gebeuren en hekelt dat er geen onderhandelingen waren met de vakbonden. “Het gevolg van dergelijke onderhandelingen is dat er protocollen worden afgesloten die de rechtszekerheid én de toekomst van het personeel garanderen. Uiteraard dient ieder personeelslid op een gelijke manier te worden behandeld en kan dit niet gebeuren op basis van willekeur”, klinkt het bij VSOA.

“Het is totaal ongepast dat men iemand in dienst - die reeds een selectieprocedure met goed gevolg heeft doorstaan bij zijn of haar aanwerving - opnieuw laat selectieproeven doen om hem of haar op deze basis te kunnen weren, te herplaatsen of te ontslaan. Dit zijn praktijken die niet door de beugel kunnen en tevens op geen enkele manier werden geprotocolleerd of goedgekeurd door de vakbonden. Wat de eigenlijke bedoeling is weten we tot op de dag van vandaag niet.” De vakbond stelt nog dat “personeel dat reeds jaren voor een lokaal bestuur werkt niet opnieuw moet onderworpen worden aan een selectieproef. Jongleren met personeel en hun reeds opgebouwde rechten is ‘not done’”.

Schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) laat weten dat er vanuit de personeelsdienst nog gecommuniceerd zal worden. “Er was een informatieve vergadering voor het personeel waarop ikzelf niet aanwezig was, maar van wat mij werd meegedeeld, was er sprake van een verkeerdelijk communicatie. Het is wel zo dat je om een andere functie uit te oefenen een examen moet afleggen. De Kleine Dender is ook een autonoom gemeentebedrijf, dus niet de stad Ninove. Personeel van De Kleine Dender dat wenst mee te doen aan een examen voor een functie bij de stad, kan dat. We hebben ook gevraagd of technisch werkloosheid mogelijk is. Als dat wordt goedgekeurd, is dat ook een mogelijkheid. Of het personeel kan ook ingaan op een vacature bij Sportoase. We proberen hen zoveel mogelijk te begeleiden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.